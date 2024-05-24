Профсоюзы не поддерживают предложение ГД сократить рабочую пятницу для россиянок

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Профсоюзы не поддерживают идею сократить рабочую пятницу для российских женщин, считая данную инициативу преждевременной. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Напомним, ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову предложение сократить на два часа рабочие пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Данную меру предполагалось сделать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, а для частных компаний она может носить рекомендательный характер.

«Абстрактно это вполне хорошая гуманистическая инициатива, но в ситуации дефицита рабочих рук, с которой сейчас сталкивается страна, принимать такое решение преждевременно. Более того, потенциально это может нанести ущерб работающим женщинам», — сказал он, уточнив, что если время сократят при сохранении зарплаты, работодатель не захочет трудоустраивать женщин, отдавая предпочтение мужчинам. «А если зарплату снизят, то это экономические потери для женщин», — добавил Шершуков.

В то же время профсоюзы выступают за сокращение рабочего времени в перспективе. «Для этого в России должно появиться достаточное количество рабочих ресурсов, для этого должен пройти процесс автоматизации производств. И тогда, конечно, такие гуманистические [инициативы] будут к месту», — пояснил он.

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