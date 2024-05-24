Профсоюзы не поддерживают предложение ГД сократить рабочую пятницу для россиянок

Профсоюзы не поддерживают идею сократить рабочую пятницу для российских женщин, считая данную инициативу преждевременной. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Напомним, ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову предложение сократить на два часа рабочие пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Данную меру предполагалось сделать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих, а для частных компаний она может носить рекомендательный характер.

«Абстрактно это вполне хорошая гуманистическая инициатива, но в ситуации дефицита рабочих рук, с которой сейчас сталкивается страна, принимать такое решение преждевременно. Более того, потенциально это может нанести ущерб работающим женщинам», — сказал он, уточнив, что если время сократят при сохранении зарплаты, работодатель не захочет трудоустраивать женщин, отдавая предпочтение мужчинам. «А если зарплату снизят, то это экономические потери для женщин», — добавил Шершуков.

В то же время профсоюзы выступают за сокращение рабочего времени в перспективе. «Для этого в России должно появиться достаточное количество рабочих ресурсов, для этого должен пройти процесс автоматизации производств. И тогда, конечно, такие гуманистические [инициативы] будут к месту», — пояснил он.