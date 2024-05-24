Госдума предлагает Министерству труда сократить рабочую пятницу для женщин

В России хотят сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. С такой инициативой обратился в Министерство труда и соцзащиты вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий запрос.

В обращении уточняется, что данная мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. При этом для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.

По словам Чернышова, женщины продолжают выполнять большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. «Женский труд остаётся недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала „Если быть точным“ (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», — говорится в обращении.

Принятие данной инициативы позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране, заключается в обращении.