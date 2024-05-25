Минюст РФ обязали публиковать доменные имена сайтов иноагентов

Министерство юстиции будет указывать доменные имена информационных ресурсов в реестре иностранных агентов. Соответствующее предписание получено ведомством от Правительства РФ, пишет ТАСС.

Распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Дополнить подпунктом „з“ следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — уточняется в документе.

Как отмечает информагентство, изменения внесены в перечень сведений, которые публикуются в реестре иноагентов на официальном сайте Минюста.