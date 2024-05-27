Литва и Польша хотят создать на границе с Россией «стену дронов» за счёт ЕС

Страны Балтии, Польша, Финляндия и Норвегия намерены создать «стену дронов», которая пройдет от Норвегии до Польши для защиты приграничных зон с помощью беспилотников. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу литовского Министерства внутренних дел, об этом было объявлено по итогам встречи глава МВД государств.

По словам главы литовского министерства Агне Билотайте, Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» государств в регионе, поэтому этим странам необходимо усилить безопасность на границе.



«Весь регион сталкивается с аналогичными угрозами, координируемыми Россией и Белоруссией: инструментализацией миграции, кибератаками, дезинформацией, саботажем критически важной инфраструктуры и другими гибридные угрозами»,— заявила Билотайте. По ее словам, усилия по отражению таких угроз должны быть совместными, потому странам необходимо провести учения по отработке эвакуации населения в региональном масштабе, а также создать внешнюю защиту границы ЕС с помощью беспилотников.

«Это совершенно новая вещь — дроновая граница от Норвегии до Польши, целью которой будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий. Не только физическая инфраструктура, системы наблюдения, но и использование дронов и других технологий, которые позволили бы нам также защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду»,— заявила глава МВД Литвы.

Она уточнила, что беспилотная граница будет создана за счет средств Евросоюза. По ее словам, Литва уже планирует усилить безопасность на границе с помощью беспилотников, погранслужба республики недавно создала специальное подразделение беспилотных летательных средств, а также закупает дополнительные дроны и системы для борьбы с ними.