Путину предлагают исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

Запрещенное в России движение «Талибан*» можно исключить из соответствующего списка. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст РФ, пишет ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

«Это (исключение „Талибан*а“ из списка запрещенных перед его признанием) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — уточнил Кабулов, подчеркнув, что позиция была передана при согласовании с другими ведомствами.

Он добавил, что признание правительства талибов со стороны РФ стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году. «Но есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение», — сказал Кабулов.

Движение «Талибан*» признан в России террористическим с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане. С марта 2022 года у РФ установлены дипломатические отношения с Афганистаном.

* «Движение Талибан» — Организация включена в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.