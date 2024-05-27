Комитет ГД одобрил штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве и литературе

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Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, предусматривающие штрафы до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняет информагентство, поправки готовят ко второму чтению внесенного кабмином марте 2023 года пакета законопроектов, предусматривающих, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Одобренными комитетом ГД поправками предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах или прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. При этом упоминание наркотиков в литературе не будет являться пропагандой, если не содержится информация о способах изготовления.

Сумма штрафов может составить от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией для физлиц; от 10 до 30 тысяч с конфискацией для должностных лиц; от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для предпринимателей без образования юридического лица; от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток — для юридических лиц.

Как уточнил депутат Сергей Леонов, классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться лишь современных произведений. «Это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках — как это что-то хорошее... Неужели мы будем классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить. На мой взгляд, нет», — сказал он, добавив, что если в произведении наркотики будут показаны с негативной стороны, то никаких вопросов не возникнет.

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