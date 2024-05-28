ЦИК уточнил, сколько денег было направлено из бюджета РФ на выборы президента

На подготовку и проведение выборов президента РФ из федерального бюджета в этом году было израсходовано почти 30 млрд руб. Об этом сообщил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, пишет ТАСС.

«Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат составили 29 млрд 784,7 млн руб.», — уточнил Булаев на заседании ЦИК.

Он пояснил, что основная часть средств была распределена избирательным комиссиям субъектов РФ, организовывавшим выборы. Их расходы в общей сложности составили 29 млрд 450 млн рублей. Федеральные органы исполнительной власти потратили на организацию выборов 152,5 млн рублей. ЦИК РФ на исполнение своих полномочий израсходовал 182,2 млн рублей.

Напомним, выборы президента проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин выиграл с 87,2% голосов. В ЦИК заявили, что явка на выборах стала рекордной за всю историю президентских кампаний в РФ и составила 77,44%.