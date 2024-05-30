Кропоткин: деньги на выборы пойдут на зарплаты избиркомам

Кропоткин: деньги на выборы пойдут на зарплаты избиркомам
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

На выборы губернатора Калининградской области из регионального бюджета выделено 150 млн рублей, деньги пойдут на зарплаты членам избирательных комиссий. Об этом журналистам в четверг, 30 мая, рассказал спикер Заксобрания Андрей Кропоткин.

Парламентарий отметил, что такую же сумму направляли на проведение губернаторской кампании в 2022 году.

«У нас на предыдущем заседании было изменение в бюджет, где мы предусмотрели 150 млн [рублей на проведение выборов]. Такие же средства были предусмотрены и на предыдущие выборы губернатора, то есть мы ни копейки больше на это не предусмотрели», — заявил Кропоткин.

Власти надеются, что этих средств хватит для проведения кампании. Спикер Заксобрания утверждает, что выделенные деньги направят на зарплаты избирательным комиссиям, где задействуют около 5000 человек на всей территории области.

Беспрозванных, кони и переправа: кто составит конкуренцию врио губернатора

30 мая калининградское Законодательное собрание официально назначило губернаторские выборы на 8 сентября 2024 года. Бывший губернатор региона Антон Алиханов, повторно избранный главой региона в 2022 году, в мае 2024 года покинул пост и перешёл на должность федерального Министра промышленности и торговли. Ему на смену назначили врио главы области Алексея Беспрозванных.

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