Литва анонсировала «крупнейшие учения» НАТО в Балтийском море

Минобороны Литвы объявило о начале подготовки к масштабным учениям в Балтийском море BALTOPS 24. Они будут проходить с 7 по 20 июня. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу литовского военного министерства.

«По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, в которых примут участие около 9 тысяч солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО. Впервые, хотя страна участвует в этих учениях с 1990 года, Швеция принимает участие в учениях как член НАТО, чье вступление в семью НАТО особенно укрепило военно-морскую мощь альянса в Балтийском море», — подчеркнули в Минобороны Литвы, уточнив, что учения организуются Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, а управление учениями будет обеспечивать штаб Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО.

«Основная цель учений — дать союзникам возможность отработать меры реагирования на кризисные ситуации и обеспечить свободу судоходства и безопасность в Балтийском регионе», — также отмечается в сообщении.