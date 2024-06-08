СКР возбудил уголовные дела в отношении 25 иноагентов из-за маркировки материалов

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 25 иностранных агентов, систематически нарушавших требование о маркировке материалов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Если нарушения систематические, ведомство передает информацию в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. На настоящий момент Роскомнадзор передал информацию в СК в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным информагентства, в настоящее время в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 606 иноагентах — из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лица. Согласно российскому законодательству, материалы иноагентов, распространяемые, в том числе через интернет, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки в материалах иноагентов, суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.