КПРФ выдвинула кандидатом в губернаторы Максима Буланова

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Глава фракции коммунистов в Законодательном собрании Максим Буланов выдвинут кандидатом в губернаторы Калининградской области от КПРФ. Как сообщает телеграм-канал областного избиркома, решение было принято на областной партийной конференции.

«По результатам тайного голосования кандидатом на должность губернатора Калининградской области был выдвинут первый секретарь Комитета Калининградского областного отделения КПРФ, депутат Законодательного Собрания Калининградской области Максим Буланов, — сообщает избирком. — В ходе проведения конференции был соблюден порядок выдвижения, порядок тайного голосования. Максим Буланов поблагодарил однопартийцев за доверие и отметил, что во время кампании предстоит серьезная работа».

Напомним, кандидатом от ЛДПР стал глава одноименной фракции в Заксобрании, руководитель регионального отделения партии Евгений Мишин.

В соответствии с календарным планом, утверждённым избирком, выдвижение кандидатов продлится до 21 июня. С 9 до 19 июля кандидаты должны представить комиссии документы для регистрации. Претендентам на пост губернатора необходимо пройти муниципальный фильтр — собрать не менее 30 и не более 32 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку из не менее чем 17 муниципалитетов.

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