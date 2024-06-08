Региональная ЛДПР определилась с кандидатом в губернаторы Калининградской области

Региональная ЛДПР определилась с кандидатом в губернаторы Калининградской области
Фото из телеграм-канала облизбиркома
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В Калининграде прошла конференция регионального отделения ЛДПР по вопросу выдвижения кандидата на досрочных выборах губернатора области Об этом сообщил телеграмм-канал облизбиркома, представители которого проконтролировали соблюдение всех необходимых процедур.

«По результатам тайного голосования кандидатом от ЛДРП на должность Губернатора Калининградской области был выдвинут Координатор Калининградского регионального отделения политической партии ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Калининградской области Евгений Мишин. В ходе проведения конференции был соблюден порядок выдвижения, порядок тайного голосования», — уточнили в облизбиркоме.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора региона на 8 сентября на внеочередном заседании 30 мая. Калининградское региональное отделение «Единой России» планирует принять решение о выдвижении кандидата от партии на конференции регионального отделения, которая состоится 10 июня.

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