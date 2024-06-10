«Единая Россия» выдвинула Алексея Беспрозванных кандидатом в губернаторы области

«Единая Россия» выдвинула Алексея Беспрозванных кандидатом в губернаторы области
Фото из телеграм-канала облизбиркома
Все новости по теме: Выборы

В Калининграде состоялась конференция Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия». Избирательное объединение выдвинуло своего кандидата в губернаторы области. Об этом сообщил телеграм-канал облизбиркома.

«Результат тайного голосования – кандидатом на должность Губернатора Калининградской области региональным отделением ВПП «Единая Россия» выдвинут временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. При проведении конференции был соблюден порядок выдвижения, порядок тайного голосования», — уточнили в облизбиркоме.

Напомним, в конце прошлой недели с кандидатом в губернаторы области уже определилось региональное отделение ЛДПР. Местные либерал-демократы выдвинули своего лидера, депутата Заксобрания Евгения Мишина.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter