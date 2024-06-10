«Единая Россия» выдвинула Алексея Беспрозванных кандидатом в губернаторы области

В Калининграде состоялась конференция Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия». Избирательное объединение выдвинуло своего кандидата в губернаторы области. Об этом сообщил телеграм-канал облизбиркома.

«Результат тайного голосования – кандидатом на должность Губернатора Калининградской области региональным отделением ВПП «Единая Россия» выдвинут временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. При проведении конференции был соблюден порядок выдвижения, порядок тайного голосования», — уточнили в облизбиркоме.

Напомним, в конце прошлой недели с кандидатом в губернаторы области уже определилось региональное отделение ЛДПР. Местные либерал-демократы выдвинули своего лидера, депутата Заксобрания Евгения Мишина.