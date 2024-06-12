В России продлили программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

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В России продлили до 2031 года программу выплат по 450 тыс. рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Как уточняет информагентство, документ распространяет меры поддержки на семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030-го. Срок, до которого должен быть заключен кредитный договор, продлевается до 1 июля 2031 года. Также предусматриваются меры поддержки на случаи, когда ипотека была взята на индивидуальное жилищное строительство.

Как отмечалось в финансово-экономическом обосновании к закону, его реализация потребует 647,59 млрд рублей дополнительных расходов бюджета РФ на 2024-2030 годы.


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