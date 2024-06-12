Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией

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В четверг, 13 июня Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией. Соответствующее распоряжение подписал глава МВД страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу польского министерства.

«Принятое решение — путем ограничения присутствия посторонних в зоне официальных операций — направлено на обеспечение безопасности как гражданских лиц, так и сотрудников полиции, пограничников и солдат, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции», — подчеркнули в МВД Польши.

Буферной зоной будет охватываться участок польско-белорусской границы длиной 60,67 км, расположенный в пределах зоны ответственности пограничных постов в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе.

Ранее Пограничная стража и Минобороны Польши сообщили о смерти в Военно-медицинском институте в Варшаве солдата 1-й бронетанковой бригады, получившего 28 мая ножевое ранение от нелегального мигранта на польско-белорусской границе.

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