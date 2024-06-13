Великобритания вслед за США внесла в антироссийский санкционный список Мосбиржу

Великобритания включила в свой антироссийский санкционный список «Московскую биржу», Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Office of Financial Sancions Implementation, британского регулятора, отвечающего за применение санкций.

Под санкции также попал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов. Также в санкционный список внесена «СПБ биржа».

Как отмечает информагентство, торги британским фунтом на Мосбирже были приостановлены еще в октябре 2022 года в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов.

Напомним, накануне подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, внесло «Московскую биржу» и входящих в ее группу НКЦ и НРД в свой санкционный список.

Вскоре после этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ.