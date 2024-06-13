Алиханов забрал в Минпромторг Дацышина, Лыскова и Борщук

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Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов, возглавивший в мае этого года Минпромторг РФ, трудоустроил в федеральное Министерство своих бывших советников и пресс-секретаря, сообщает портал RUGRAD со ссылкой на Минпромторг.

В прошлом помощник и советник губернатора Дмитрий Дацышин возглавил аппарат Министерства промышленности и торговли РФ, указано на сайте ведомства. Бывший начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков стал советником министра, курирующим работу медиаблока. Глава секретариата губернатора Наталья Борщук также стала советником министра. Помощник Александр Шарышев и еще один экс-сотрудник калининградского правительства получили назначения в отдел протокола министерства.

Ранее стало известно, что экс-глава минприроды Калининградской области Олег Ступин возглавил департамент региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ.

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