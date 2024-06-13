Олег Ступин возглавил департамент Минпромторга РФ

Олег Ступин возглавил департамент Минпромторга РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Экс-министр экологии и природных ресурсов Калининградской области Олег Ступин назначен директором департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ. Соответствующая информация размещена на сайте Минпромторга.

Основные задачи департамента — координация разработки и реализации государственных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации и мониторинг их выполнения.

Ступин ушёл с должности министра природных ресурсов и экологии Калининградской области по собственному желанию. Об этом пресс-служба облправительства официально сообщила 15 мая. Исполняющим обязанности министра был назначен его заместитель Василий Васюнин.

Олег Ступин возглавлял министерство природных ресурсов и экологии региона с конца 2017 года. На эту должность, которую ранее занимал Юрий Шитиков, его назначил Антон Алиханов. Чиновник оставался исполняющим обязанности с момента переизбрания главы региона и был утверждён в должности министра лишь в середине сентября 2023 года.

Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов покинул пост и перешёл на должность федерального Министра промышленности и торговли 14 мая 2024 года.

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