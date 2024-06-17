В суд поступило дело в отношении Евгения Любивого о вождении в нетрезвом виде

В суд поступило дело в отношении Евгения Любивого о вождении в нетрезвом виде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В мировой суд поступило административное дело о вождении в нетрезвом виде в отношении Евгения Любивого. Как свидетельствуют данные, размещённые на сайте 3-го судебного участка Ленинградского судебного района Калининграда, ФИО лица, привлекаемого к административной ответственности, полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством экс-главврача БСМП и действующего депутата горсовета Калининграда.

Согласно картотеке, дело об административном правонарушении по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ поступило в суд 6 июня и на данный момент готовится к рассмотрению. Статья 12.8 ч.1  предусматривает ответственность за  управление транспортным средством в состоянии опьянения. Наказание по этой статье включает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Экс-главврач БСМП Евгений Любивый в понедельник оказался недоступен для комментариев.

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