В России хотят законодательно запретить рекламу на ресурсах нежелательных организаций

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В России предлагают запретить рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ или запрещена. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в пятницу, 21 июня, и размещен в базе законодательной деятельности, пишет «Интерфакс».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, мониторинг подтвердил «продолжающуюся финансовую активность при движении доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило, не являющихся резидентами РФ и осуществляющих провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов Российской Федерации».

При этом доходы от рекламы, получаемые владельцами противоправных ресурсов, на которые россияне зачастую заходят в обход блокировок, «в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%», что позволяет им «создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам», поясняют авторы документа — группа депутатов от всех думских фракций.

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