ЕС ввёл санкции против собственника калининградского аэропорта «Храброво»

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Предприниматель Роман Троценко включен в санкционный список Евросоюза. Под европейскими санкциями оказался и принадлежащий Троценко холдинг «Новапорт», объединяющий сеть региональных аэропортов, в том числе «Храброво». Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно пояснениям еврокомиссии, «Новапорт», объединяющий сеть региональных аэропортов, поддерживает российское правительство в обеспечении материально-технической инфраструктуры для Военно-воздушных сил.

Как уточняет «Коммерсант», также под новые ограничения Евросоюза попали певец Shaman (Ярослав Дронов), актер Иван Охлобыстин, певица Полина Гагарина, президент издательского дома News Media Арам Габрелянов, лагерь «Артек», «Совкомфлот» и «Уральские авиалинии». Всего в список внесены 116 физических и юридических лиц, в том числе иностранных (компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ).


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