Корытный назвал страны, которые не боятся санкций из-за рейсов в Калининград

Авиакомпании дружественных стран часто опасаются запускать рейсы в Калининград из-за вероятности попадания под санкции ЕС. При этом есть государства, которые этих санкций не опасаются. Об этом журналистам в ходе брифинга рассказал гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный, у которого спросили, почему в Калининград не летают «Узбекские авиалинии».

«Здесь, наверное, существует больше политический вопрос, — пояснил Корытный. — Невзирая на то, что страны дружественные, их авиакомпаниям пролетать в Калининград приходится через территории недружественных стран. Были бы мы едины в воздушном пространстве с Россией, с нашей большой страной, то, наверное, проблем бы не было. Но так как приходится пролетать над Литвой, над Польшей или над другими странами Евросоюза, в этом есть тонкость и специфика».

Корытный пояснил, что авиакомпании из дружественных стран совершают рейсы и по другим европейским направлениям. Пролетая через страны Евросоюза в Калининград, они, по словам гендиректора «Храброво», «нарываются на третичные, вторичные и всякие другие санкции в отношении себя на других рынках».

«Они немножечко опасаются, скажем так, — продолжил Корытный. — Но есть определенные страны и авиакомпании, которые готовы. Мы с китайцами работаем. Они достаточно спокойно относятся к санкциям второго, третьего и четвёртого сорта. Мы работаем с авиакомпаниями из Эмиратов. Мы начинали переговоры и работали с азербайджанскими авиалиниями. Близко подошли достаточно к вопросу возможности полетов, но сейчас в связи с той катастрофой, которая произошла, вы сами слышали, наверное, что по очень многим направлениям пока были приостановлены полёты. Наверное, когда будут озвучены результаты Международного авиационного комитета, мы вернемся к полноценной нормальной работе и к переговорам. Калининград был одной из самых топовых и интересных направлений для авиакомпании „Азал“. Мы, вполне возможно, будем продолжать нашу коммуникацию и сотрудничество».