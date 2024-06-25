Беспрозванных рассказал о любимых видах спорта, сославшись на «Слово пацана»

В детстве Алексей Беспрозванных интересовался лёгкой атлетикой, в частности — бегом. Об этом врио губернатора Калининградской области рассказал журналистам ГТРК «Калининград».



Затем отец предложил ему заняться восточными единоборствами. «Поскольку я жил в небольшом городке, у нас был очень неспокойный город. Пройти через двор было не так просто. Нужно было, чтобы „разрешили“ пройти. Вы наверняка смотрели „Слово пацана“. Примерно такой был контекст. Поэтому после того, как в школе где-то в пятом классе я неудачно прошёл через двор, пришёл домой, на меня посмотрел папа и сказал: „Слушай, давай-ка с тобой пойдём заниматься...Не только бегать“. Это хороший вид спорта. В принципе, много раз удавалось убегать. Но в этот раз не удалось. Поэтому, посмотрев на меня, он взял меня за руку и отвёл в секцию карате», — рассказал Алексей Беспрозванных.

В студенчестве в Алтайский крае он увлёкся джиу джитсу, немного занимался кикбоксингом и продолжал бегать.

В 2015 году в должности зампреда правительства Воронежской области Беспрозванных победил на выборах президента региональной федерации хоккея. Этим видом спорта глава региона занимался на уровне любителя. Кроме того, в хоккейной школе играл его младший сын. «Непрофильная была для меня деятельность, но надо было привести в порядок федерацию», — отметил Беспрозванных.