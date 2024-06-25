Власти РФ решили ограничить в стране вещание более 80 европейских СМИ

На территории России ограничивают вещание и доступ более чем 80 европейским СМИ. Об этом заявили в МИД РФ, назвав данное решение «ответной мерой», пишет «Интерфакс».

«В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете „любой вещательной активности“ трем российским СМИ (РИА „Новости“, МИЦ „Известия“ и „Российская газета“), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — говорится в заявлении на сайте дипведомства.

В перечень внесено 81 СМИ из 25 стран-членов Евросоюза, а также общеевропейские медиаоператоры. В частности, под ответные ограничительные меры подпали немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.