В Калининграде уволился замглавы администрации, отвечающий за дороги

В Калининграде с поста председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации ушел Николай Уханов. В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что он написал заявление по собственному желанию. Источник в мэрии города уверяет, что Уханов вернулся в Пермь, где ранее занимал пост краевого министра транспорта.



Николай Уханов занимал пост заместителя главы администрации с ноября 2022 года. На его место пришел зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, возглавлявший в комитете управление дорожной инфраструктуры.

«Я занимаю эту должность со вчерашнего дня», — сообщил «Новому Калининграду» Романов.

Напомним, что в 2022 году в администрации Калининграда глава транспортного комитета сменился дважды. В начале марта 2022 года должность оставил Дмитрий Галкаев. И.о. главы комитета стал Дмитрий Гулевских, который уволился в середине октября.