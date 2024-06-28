Минюст включил в список иноагентов историка из Калининграда Константина Пахалюка

Минюст включил в список иноагентов историка из Калининграда Константина Пахалюка
Константин Пахалюк. Фото: Юлия Власова
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Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов историка Константина Пахалюка. Информация об этом опубликована на сайте федерального министерства.

В сообщении отмечается, что он «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ». В настоящее время историк проживает за пределами Российской Федерации.

Константин родился и вырос в Калининграде, являлся научным сотрудником РВИО и преподавал в МГИМО, активно занимался исторической наукой. В 2022 году в издательстве «Пятый Рим» вышел сборник документов и воспоминаний о нацистском концентрационном лагере «Майданек». Сборник был выпущен Российским военно-историческим обществом, был создан коллективом российских историков под руководством Константина Пахалюка.

Также Минюст включил в реестр иноагентов рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву.

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