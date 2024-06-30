Беспрозванных образовал при правительстве Совет бережливого управления

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Врио губернатора региона Алексей Беспрозванных подписал постановление об образовании Совета по бережливому управлению Калининградской области. Как отмечается в документе, Совет создан в рамках соглашения между правительством области и корпорацией «Росатом» «в целях повышения эффективности и качества работы органов исполнительной власти».

Совет является коллегиальным совещательным органом, «образованным в целях подготовки предложений по вопросам совершенствования системы управления процессами в органах исполнительной власти Калининградской области и подведомственных им организациях». Предложения планируется разрабатывать «с применением принципов и методов бережливого управления для повышения эффективности и результативности их работы».

Состав Совета утверждается распоряжением правительства. В его задачи входит, в частности, разработка плана реализации проекта «Эффективный регион» в рамках соглашения о сотрудничестве с «Росатомом», а также методических документов по вопросам развития «бережливых» технологий в государственном управлении.

Отметим, ранее в Калининградской области совместно с Росатомом реализовывались проекты создания «бережливых» поликлиник, призванные сэкономить время медиков и пациентов.

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