В Калининграде намерены открыть парк советских памятников, снесенных в Европе

В Калининграде намерены открыть парк советских памятников, снесенных в Европе
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде намерены организовать парк миниатюр монументов воинам-освободителям от фашизма, снесенных по решению недружественных стран. О том, что разместить его планируется на территории форта № 5, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Обсуждалась идея создания этого парка на совете по культуре при губернаторе Калининградской области. По словам министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, построить его хотят в рамках создания в Калининграде Военно-исторического центра. «Новому Калининграду» Ермак сообщил, какие именно миниатюры собираются создать для парка.

«Мы планируем сделать миниатюры памятников, снесенных в недружественных странах за последние годы: это памятник советско-польскому братству по оружию в Варшаве, маршалу Коневу в Чехии, Черняховскому в польском Пененжно, памятник благодарности солдатам Красной армии в Варшаве, памятник генералу Ватутину в Киеве, танк Т-34 в Нарве, монумент воинам-освободителям в Риге, монумент боевой славы вооруженных сил СССР во Львове, Бронзовый солдат в Таллине», — пояснил министр.

Напомним, что в январе 2014 года депутаты польского города Пененжно проголосовали за снос памятника Черняховскому, установленного на месте его гибели. Несмотря на протесты российских чиновников и дипломатов, в марте 2016 года его полностью снесли.

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