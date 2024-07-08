Депутата Ладушкинского совета лишили мандата в связи с утратой доверия

Депутата окружного Совета депутатов Ладушкинского городского округа лишили мандата в связи с утратой доверия. Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе Калининградской областной прокуратуры, речь идет о Дмитрии Захарове, который после прокурорской проверки решил уйти в отставку по собственному желанию.



По данным прокуратуры, депутат не представил губернатору региона «уведомление о несовершении в течение отчетного периода сделок, общая сумма которых превышает доход данного лица и его супруги за последние три года».

«Не согласившись с принятым решением, прокурор района внес представление главе муниципального образования, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия», — добавили в прокуратуре.

В совете депутатов пояснили, что Захаров был избран на свой пост в 2020 году и был беспартийным.