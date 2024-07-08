Назначен новый командующий Балтийским флотом

Вице-адмирал Сергей Липилин, ранее занимавший должность начальника штаба флота, назначен командующим Балтийским флотом. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев вручил Липилину штандарт командующего Балтийским флотом. Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде. Бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.

Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в Иркутской области. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генштаба. С 2014 по 2018 г — командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.

С 2018 по 2021 года был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. В 2021 году был назначен начальником штаба Балтийского флота.