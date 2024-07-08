Назначен новый командующий Балтийским флотом

Назначен новый командующий Балтийским флотом
Фото пресс-службы Балтфлота
Все новости по теме: Балтфлот

Вице-адмирал Сергей Липилин, ранее занимавший должность начальника штаба флота, назначен командующим Балтийским флотом. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев вручил Липилину штандарт командующего Балтийским флотом. Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде. Бывший командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.

Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в Иркутской области. После окончания Тихоокеанского высшего военно-морского училища в 1987 году начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.

Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генштаба. С 2014 по 2018 г — командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.

С 2018 по 2021 года был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами. В 2021 году был назначен начальником штаба Балтийского флота.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter