Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в 2025 году

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С 1 февраля 2025 года в России возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, пишет «Интерфакс».

Как уточняется в документе, после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.

«После прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, имевших место в период осуществления трудовой деятельности до 1 января 2025 года», — отмечается в заключении.

На возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам потребуются дополнительные бюджетные ассигнования (с учетом расходов на доставку): в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026 году — 177,03 млрд рублей, в 2027 году — 260 млрд рублей. Ожидается, что решение затронет порядка 7,87 млн человек.

Напомним, в России с 2025 года пенсии будут индексироваться 2 раза в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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