Минтруд заявил, что пенсии будут индексировать два раза в год с 2025 года

С 2025 года пенсии будут индексироваться 2 раза в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.
Чиновник отметил, что такую норму предусматривает нынешнее законодательство. В этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии ежегодно индексировались с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на одну тысячу рублей.
«Индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров», — рассказал Котяков.Ранее власти региона рассказали, почему для жителей Калининградской области не вводят так называемый «островной коэффициент» к пенсиям. По версии региональных чиновников, для анклава действуют механизмы компенсации его геополитического положения в виде «Закона об ОЭЗ» и т.д. Если будет введён повышающий региональный коэффициент к пенсиям, это может привести к лишению региона мер поддержки и вызвать инфляцию.