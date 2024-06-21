Минтруд заявил, что пенсии будут индексировать два раза в год с 2025 года

С 2025 года пенсии будут индексироваться 2 раза в год. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что такую норму предусматривает нынешнее законодательство. В этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии ежегодно индексировались с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на одну тысячу рублей.

«Индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров», — рассказал Котяков.