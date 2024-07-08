В России хотят разрешить выплату неистраченных остатков маткапитала

В России планируют разрешить выплату неистраченных остатков материнского капитала. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ответ на соответствующую просьбу семьи из Бурятии и Забайкалья, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что «ситуация такая известна», он ее уже обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой. «После того как люди расходуют основную часть материнского капитала остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя, — уточнил глава государства. — Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Для начала сделаем это — 10 тыс. [рублей]. А потом посмотрим. <...> Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства — просто выплатить людям эти деньги и все».