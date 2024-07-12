Беспрозванных получил статус зарегистрированного кандидата в губернаторы

Беспрозванных получил статус зарегистрированного кандидата в губернаторы
Алексей Беспрозванных. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Избирательная комиссия Калининградской области приняла решение о регистрации Алексея Беспрозванных кандидатом в губернатора региона. Как сообщает телеграм-канал избиркома, Беспрозванных первым получил статус зарегистрированного кандидата на губернаторских выборах.

«Алексей Беспрозванных выдвинут региональным отделением „Единой России“, на этапе регистрации он представил 32 подписи муниципальных депутатов из 22 муниципалитетов, — сообщили в избиркоме. — После проверки представленных для регистрации документов рабочая группа рекомендовала избиркому принять решение о регистрации».

На сайте областной избирательной комиссии опубликован список муниципальных депутатов, которые помогли кандидату преодолеть так называемый муниципальный фильтр. В их числе — главы муниципалитетов Олег Аминов (Калининград), Наталья Антошина (Янтарный), Владимир Бакалин (Правдинск), Сергей Бевз (Светлый), Андрей Гнездилов (Гусев), Наталья Зайцева (Неман), Раиса Килинскене (Зеленоградск), Станислав Ким (Мамоново), Алексей Курилов (Гурьевск), Андрей Мохнов (Светлогорск), Николай Плюгин (Балтийск), Игорь Шаплов (Гвардейск), Григорий Соколовский (Советск) и другие.

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