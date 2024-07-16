Региональный избирком зарегистрировал ещё двоих кандидатов в губернаторы (фото)

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Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Калининградской области

Статус зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Калининградской области получили Юрий Шитиков и Максим Буланов. Решения приняли 16 июня на 197 заседании региональной избирательной комиссии.

Юрий Шитиков выдвинут региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду», Максим Буланов — областным отделением политической партии КПРФ. На этапе регистрации они представили по 32 подписи муниципальных депутатов из 17 муниципалитетов.

12 июля статус зарегистрированного кандидата в губернаторы Калининградской области получил Алексей Беспрозванных, выдвинутый региональным отделением «Единой России».

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