Польша не планирует строить стену на границе с Калининградской областью

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Глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что польские власти пока не рассматривают вариант строительства постоянного заграждения на границе с Калининградской областью, подобно тому, что установлено на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

«Такое заграждение, как на польско-белорусской границе, там не планируется. Там установлена так называемая концертина (заграждение из колючей проволоки — прим. ТАСС)», — сообщил министр. Семоняк также отметил, что власти Польши не видят сигналов, свидетельствующих о росте угрозы нелегальной миграции на участке границы с Калининградской областью.

В 2022 году Польша заявила о планах построить забор на границе с Калининградской областью. В январе 2022 года на фоне миграционного кризиса республика приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией.



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