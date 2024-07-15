Минпромторг РФ предлагает повысить утильсбор сразу на 75-80%

Власти РФ хотят в ближайшее время разово повысить сбор на 70-85% и далее ежегодно индексировать его на 10-20% до 2030 года. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен и в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», — говорится в сообщении Минпромторга. При этом в ведомстве подчеркивают, что изменения в части импорта не затронут физических лиц, которые самостоятельно ввозят в РФ автомобиль с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования, соблюдая установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.

Как уточняет информагентство, с августа 2023 года повышающий коэффициент утильсбора на новые легковые автомобили самого массового сегмента — с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) объемом от 1 до 2 литров — был установлен на уровне 15,03. Нынешний проект постановления предполагает, что при ближайшей разовой индексации этот коэффициент вырастет до 27,81 — то есть на 85%.