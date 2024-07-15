Минпромторг РФ предлагает повысить утильсбор сразу на 75-80%

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти РФ хотят в ближайшее время разово повысить сбор на 70-85% и далее ежегодно индексировать его на 10-20% до 2030 года. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен и в ближайшее время будет опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», — говорится в сообщении Минпромторга. При этом в ведомстве подчеркивают, что изменения в части импорта не затронут физических лиц, которые самостоятельно ввозят в РФ автомобиль с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования, соблюдая установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.

Как уточняет информагентство, с августа 2023 года повышающий коэффициент утильсбора на новые легковые автомобили самого массового сегмента — с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) объемом от 1 до 2 литров — был установлен на уровне 15,03. Нынешний проект постановления предполагает, что при ближайшей разовой индексации этот коэффициент вырастет до 27,81 — то есть на 85%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter