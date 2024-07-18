В Калининградской области сменился руководитель Центра управления регионом

В Калининградской области сменился руководитель Центра управления регионом
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Ульяна Стрельцова уволилась с поста руководителя Центра управления регионом Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

«Ульяна Стрельцова покинула пост, который занимала с 2021 года. Обязанности руководителя Центра управления регионом временно исполняет Кристина Русавская», — отметил один из источников. Другой источник отметил, что увольнение состоялось на фоне смены власти в регионе.

Ульяна Стрельцова в середине 2010-х она работала пресс-секретарем регионального агентства по делам молодежи, пресс-секретарем региональной общественной палаты. Затем она возглавила отдел интернет-коммуникаций областного правительства. Как утверждали источники «Нового Калининграда», отдел занимался продвижением в интернете личных страничек экс-губернатора Антона Алиханова. В частности, над ответами на вопросы, поступавшими губернатору, работали отделы всех муниципалитетов.

Центр управления регионом курирует работу системы «Инцидент Менеджмент». Система собирает жалобы, которые оставляют в соцсетях жители региона, в автоматическом режиме по ключевым словам. При этом мониторятся как личные странички граждан, так и группы муниципалитетов, министерств и ведомств, а также популярные паблики, в которых калининградцы могут так или иначе выражать своё мнение или недовольство. После чего ответственные сотрудники министерств и отделов «Инцидент Менеджмент» в муниципалитетов готовят ответы, которые перед публикацией проходят премодерацию сотрудников ЦУРа.

Отметим, в январе 2024 года пресс-служба правительства региона сообщала, что самый популярный госпаблик в регионе — официальное сообщество правительства Калининградской области «ВКонтакте», в котором числилось свыше 97 тысяч подписчиков.



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