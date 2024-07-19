Депутат Госдумы о «тапании» хомяка: «Такие вещи надо пресекать»

В России следует запретить телеграм-игру Hamster Kombat, суть которой кликать (тапать) на хомяка, выбивая монетки, которые организаторы обещают когда-нибудь перевести в криптовалюту. Об этом заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, игра негативно действует на россиян и может быть очередной разводкой мошенников. «Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — считает Аксаков.

«К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям, — подчеркнул собеседник издания. — Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — добавил депутат, уточнив, что «хомяком» депутаты пока что прицельно не интересовались, «но обсуждать надо точно».

Hamster Kombat появился в Telegram в мае этого года. Смысл игры простой: пользователю нужно «тапать» — то есть нажимать — на картинку с мультяшным хомяком. Каждый «тап» приносит монеты. Сами авторы проекта, о которых, ничего неизвестно, уверяют, что игра — не просто кликер, а настоящий симулятор криптобиржи: помимо основной механики в нем есть возможность настроить пассивный доход за внутриигровые монетки, а также приглашать друзей по реферальным ссылкам.