Признанный иноагентом журналист Кашин объявлен в розыск в России

В России объявлен в розыск журналист Олег Кашин*, ранее признанный иностранным агентом. Это следует из базы данный МВД РФ, пишет «Интерфакс».

Как отмечается в карточке розыска, Олег Кашин, 1980 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Дополнительной информации не раскрывается.

Как следует из открытых источников, с 2016 года журналист проживает за границей. Минюст признал его иноагентом в июне 2022 года.

Как напоминает информагентство, Кашин работал в издательском доме «Коммерсант», а также в изданиях «Известия», «Эксперт», «Комсомольская правда в Калининграде».

* признан иностранным агентом в России