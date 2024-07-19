Избирком: кандидат в губернаторы от «Яблока» не представил подписи депутатов

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Кандидат в губернаторы Калининградской области от партии «Яблоко» Роман Морозов представил в избирательную комиссию Калининградской области документы не в полном объеме. Как сообщает телеграм-канал избиркома, кандидат не представил листы поддержки и подписи муниципальных депутатов.

В течение 10 дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет соответствующее решение о регистрации.

В избиркоме напомнили, что для регистрации кандидата на выборах высшего должностного лица региона должны быть сданы подписи муниципальных депутатов (не менее 30 и не более 32 подписей из 17 муниципалитетов), первый финансовый отчет, а также сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации.

Необходимые для регистрации документы кандидаты должны подать в избирком до 18.00 19 июля.



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