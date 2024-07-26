Облизбирком отказал кандидату от «Яблока» в регистрации на выборах губернатора

Избирательная комиссия Калининградской области отказала кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Роману Морозову в регистрации. Как сообщается в телеграм-канале Облизбиркома, кандидат не предоставил в срок листы поддержки с подписями муниципальных депутатов.



Ранее в избиркоме напоминали, что для регистрации кандидата на выборах высшего должностного лица региона должны быть сданы подписи муниципальных депутатов (не менее 30 и не более 32 подписей из 17 муниципалитетов), первый финансовый отчет, а также сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации.

После проверки Облизбирком принял решение о регистрации четырёх кандидатов: Алексея Беспрозванных от «Единой России», Юрия Шитикова от «Справедливой России», Максима Буланова от «КПРФ» и Евгения Мишина от «ЛДПР».