От 2560 рублей до 2,5 млн: сколько потратили кандидаты в губернаторы

Больше всего денег на проведение предвыборной кампании на середину июля потратил кандидат от «Единой России» Алексей Беспрозванных, меньше всего кандидат от «Яблока» Роман Морозов. Это следует из финансового отчета о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, опубликованного на сайте областного избиркома 17 июля.



Как следует из отчёта, самую активную в финансовом плане предвыборную кампанию ведёт Алексей Беспрозванных. По данным на 16 июля он израсходовал 2,5 млн рублей, в том числе — на изготовление и распространение печатных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных материалов, иные услуги. В избирательный фонд кандидата поступило 10,030 млн рублей, из которых 10 миллионов — это средства, выделенные избирательным объединением («Единой Россией»), 30 тысяч — собственные средства кандидата. На сбор 32 подписей, необходимых для прохождения муниципального фильтра, Беспрозванных потратил 500 рублей.

Кандидат от ЛДПР Евгений Мишин потратил на изготовление печатных агитационных материалов 350 тыс. рублей. По данным первого финотчета самого кандидата, в его избирательный фонд поступило 506 тыс. рублей, из которых 500 тысяч — средства партии, 6 тысяч — собственные средства кандидата. Сбор 32 подписей депутатов окружных Советов для прохождения муниципального фильтра обошёлся ему в 1200 рублей.

Представитель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Юрий Шитиков, по данным избиркома, потратил на проведение кампании 6,3 тыс. рублей. В его избирательный фонд поступило 50 тыс. рублей. Вся сумма — собственные средства кандидата. На организацию сбора подписей он направил 1500 рублей.

Кандидат от КПРФ Максим Буланов потратил 5,1 тыс. рублей. При этом по данным областного избиркома, его избирательный фонд по данным на 16 июля увеличился до 506 тыс. рублей (в первом финансовом отчете кандидата от 11 июля указано, что его избирательный фонд составляет 6 тыс. рублей — средства, выделенные ему партией). Сбор подписей для прохождения фильтра обошёлся Буланову в 300 рублей.

Фонд Романа Морозова составил 58,8 тыс. рублей, из которых он потратил 2,56 тыс. рублей.