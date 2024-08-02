Квартиры в Москве и миллионы: что известно о доходах кандидатов в губернаторы

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Калининградская областная избирательная комиссия обнародовала информацию о доходах кандидатов в губернаторы Калининградской области. Сводные данные опубликованы на сайте облизбиркома.



Доход кандидата от «Единой России», временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Беспрозванных составил 17,5 млн рублей. Помимо этого, Беспрозванных имеет более 18 млн рублей на банковских счетах. У него в собственности также находится квартира в Москве общей площадью 157,5 кв. м.

Его жена Алиса доходов за прошлый год не имела, однако на её банковских счетах хранится 3 млн рублей. В собственности Алисы Беспрозванных — четыре земельных участка, жилой дом и хозяйственное строение в Московской области, квартира в 83,2 кв. м. в столице и легковой автомобиль BMW X5 XDRIVE 30D 2020 года выпуска. Отметим также, что банковские вклады имеет и сын врио губернатора Владимир. На его двух счетах хранятся 3,4 млн рублей.

Декларация депутата Заксобрания Максима Буланова (кандидат от КПРФ) состоит только из графы доходов и суммы банковских вкладов. Согласно данным, за 2023 год Буланов заработал 7,3 млн рублей (в том числе, за счёт продажи имущества), на счетах в банке у него 181 тыс. рублей. Супруги и детей у кандидата нет.

Доход депутата Заксобрания Евгения Мишина (кандидат от ЛДПР) составил 2,8 млн рублей. Всё его имущество находится в Московской области: один земельный участок площадью чуть более 1500 кв.м., две квартиры (одна — в Москве) 61 и 93,2 кв. м. и садовый дом 543,7 кв. м. На его банковских счетах хранится чуть более 80 тыс. рублей. Жена Мишина Камила занимается предпринимательской деятельностью. Её доход за прошлый год составил чуть более 1 млн рублей, в её собственности находится легковой автомобиль Volkswagen Caddy 2005 года выпуска, а в банке — чуть меньше 4 тыс. рублей. Несовершеннолетняя дочь депутата доходов и имущества не имеет.

Депутат Заксобрания Юрий Шитиков (кандидат от СРЗП) задекларировал 4,9 млн рублей дохода, которые он заработал в адвокатской коллегии «Модус». Он владеет жилым домом в 262 кв. м., квартирой площадью 45 кв. м., имеет четыре нежилых помещения в 2 тыс., 75,2, 75,6 и 66 кв. м. соответственно. Вся недвижимость находится в Калининградской области. Также у него в собственности автомобили — Audi Q7 (2011) и Toyota Land Cruiser 120 (2004). В банке у него хранятся 454 тыс. рублей.

Доход жены Ирины составил чуть менее 150 тыс. рублей. В её собственности находятся квартира в 109 кв. м., гараж площадью 25 кв. м., автомобили Subaru (2015) и ГАЗ (1999), 100 облигаций ПАО «Сбербанк» стоимостью 100 тыс. рублей, а в банке — 99 тыс. рублей. Несовершеннолетний сын Шитикова доходов и имущества не имел.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»