В Госдуме предлагают добавлять в свидетельство о рождении фото ребенка

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В России предлагают обновить свидетельство о рождении, добавив в документ фотографию ребенка, чтобы идентифицировать его и исключить возможность подмены. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, единоросс Султан Хамзаев, направив обращение вице-премьеру России Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

«Свидетельство о рождении не отражает идентификацию ребенка. Отсутствие фотографии позволяет осуществлять любую подмену ребенка, а свидетельство практически теряет свой смысл. Контролеры в поездах, на стойках регистрации в аэропортах бессильны в части проверки соответствия документа с фактически стоящим перед должностным лицом ребенком. Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в 3, 7, 10 лет», — отмечается в документе.

Фото депутат предлагает выгружать через единый портал и добавлять в свидетельство в виде специального QR-кода. По мнению Хамзаева, в будущем это должно побудить молодых людей после получения паспорта пользоваться порталом «Госуслуги», поскольку у них на нем будет целая история с личным кабинетом.

Также, по словам депутата, молодые мамы, родители детей жалуются на качество самого свидетельства о рождении, ведь документ, плотность которого не превышает плотность обычной бумаги, быстро приходит в негодность: пачкается, рвется. Поэтому Хамзаев предлагает создать новый дизайн документа с учетом уже имеющегося опыта.

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