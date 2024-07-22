В России утвержден закон о передаче полиции сведений об опасных психбольных

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В России сведения о лицах, склонных к совершению общественно опасных действий, будут передаваться из медучреждений в полицию. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

Нововведения начнут действовать с 1 марта 2025 года. Критерии, по которым будет определяться склонность к совершению общественно опасных действий, установят в ходе диспансерного наблюдения. Порядок взаимодействия медицинских организаций и органов внутренних дел утвердят Минздрав и МВД.

«По данным статистики, из числа лиц, которые относятся к группе активного диспансерного наблюдения, а у нас в стране их более 53 тыс., 72,5% совершали общественно опасные действия», — приводятся в сообщении слова первого замглавы комитета СФ по социальной политике Ольги Забраловой.

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