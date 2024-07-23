Госдума приняла закон, в разы повышающий размер судебных госпошлин

В России повысится размер госпошлин при обращении в суды, а их верхний предел вырастет в разы. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердила во вторник, 23 июля, Госдума, пишет «Интерфакс».

Предполагается, что изменения вступят в силу через месяц после опубликования закона. С этого момента максимальный размер госпошлины в судах общей юрисдикции составит 900 тысяч рублей, а в арбитражных — 10 млн рублей.

Как отмечает информагентство, при иске на сумму от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей заявителю придется заплатить в казну 4 тысячи рублей, плюс с суммы свыше 100 тысяч рублей 3%. При споре о сумме от 3 млн до 8 млн рублей госпошлина составит 45 тысяч рублей, плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн рублей.

Также закон повышает размер госпошлины за инициирование дела о несостоятельности должника: для организаций она вырастет с 6 тысяч до 100 тысяч рублей, для граждан — с 300 рублей до 10 тысяч рублей. Обращение в суд с заявлением о собственном банкротстве по-прежнему будет бесплатным.

Для сохранения доступности правосудия наравне с повышением ставок госпошлины документ сохраняет и льготы, связанные с возможностью уменьшения ее размера, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты. Также для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины, предполагающие оплату только 50% от стандартной ее величины. Новые правила не будут распространяться на уже запущенные судебные процедуры.