Госдума приняла закон, разрешающий всем приставам применять силу и спецсредства

Все новости по теме: Исправительная система

Госдума приняла сразу в двух чтениях законопроект, наделяющий всех сотрудников Федеральной службы судебных приставов правом применять физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства. Раньше такое право было только у приставов по обеспечению порядка в судах, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, приставы смогут применять физическую силу, спецсредства или огнестрельное оружие при пресечении преступлений и административных нарушений; задержании; при отражении нападения на участников судебного процесса, самого пристава и здание органов принудительного исполнения; в случае оказания приставу сопротивления либо при попытках завладения его оружием; а также для принудительной доставки в суд или полицию и пресечения побега.

Перед использованием спецсредств или оружия приставы должны предупредить об этом и дать время для выполнения своих требований. Кроме того, действия сотрудников должны быть соразмерны характеру нарушения. В документе также отмечается, что запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, в отношении женщин и несовершеннолетних, а также людей с «явными признаками» инвалидности.

Разработчики законопроекта уверены, что изменения не приведут к нарушениям прав и интересов человека. «Возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована, установлена ответственность за превышение данного полномочия, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», — говорится в пояснительной записке к проекту закона, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter