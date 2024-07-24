Госдума приняла закон, разрешающий всем приставам применять силу и спецсредства

Госдума приняла сразу в двух чтениях законопроект, наделяющий всех сотрудников Федеральной службы судебных приставов правом применять физическую силу, огнестрельное оружие и спецсредства. Раньше такое право было только у приставов по обеспечению порядка в судах, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, приставы смогут применять физическую силу, спецсредства или огнестрельное оружие при пресечении преступлений и административных нарушений; задержании; при отражении нападения на участников судебного процесса, самого пристава и здание органов принудительного исполнения; в случае оказания приставу сопротивления либо при попытках завладения его оружием; а также для принудительной доставки в суд или полицию и пресечения побега.

Перед использованием спецсредств или оружия приставы должны предупредить об этом и дать время для выполнения своих требований. Кроме того, действия сотрудников должны быть соразмерны характеру нарушения. В документе также отмечается, что запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, в отношении женщин и несовершеннолетних, а также людей с «явными признаками» инвалидности.

Разработчики законопроекта уверены, что изменения не приведут к нарушениям прав и интересов человека. «Возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована, установлена ответственность за превышение данного полномочия, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», — говорится в пояснительной записке к проекту закона, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.