На Кубе анонсировали визит трех кораблей Балтфлота

Корабли Балтийского флота Российской Федерации побывают в порту столицы Кубы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства революционных вооруженных сил Кубы.

«Между 27 и 30 июля с рабочим визитом в порт Гаваны прибудут корабли Балтийского флота Российской Федерации, включающие: учебное судно „Смольный“, патрульный фрегат „Неустрашимый“, и танкер „Ельня“», — отметили в ведомстве.

В программе визита запланирована встреча российских моряков с главой Военно-морских сил Кубы, властями Гаваны, посещение ими достопримечательностей, а также участие в других мероприятиях. Кроме того, местные жители смогут посетить корабль «Смольный» в воскресенье 28 июля и в понедельник 29 июля.