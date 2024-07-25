Власти Литвы хотят ужесточить порядок въезда в зону границы с Калининградской областью

Литва намерена ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией и пребывания в этой зоне. Об этом заявил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас, пишет ТАСС.

«Существует необходимость ужесточения пограничного режима. Это касается не всей границы. Идентифицированы наиболее проблемные участки, где следует усилить меры безопасности», — сказал Любаевас. Он добавил, что пограничникам должны быть предоставлены более широкие полномочия, чем простое наблюдение за лицами в погранзоне, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Как напоминает информагентство, Литва граничит с Россией только у Калининградской области. Протяженность литовско-российской границы составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км — по Куршскому заливу, 22,2 км — по Балтийскому морю.